سلوت يدافع عن لاعب ليفربول وينتقد نظام دوري أبطال أوروبا

أكد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أن نظام قرعة دوري الأبطال لم يكن منصفًا لفريقه الموسم الماضي.

تصريحات سلوت

وقال سلوت في تصريحات صحفية: من المفترض أن تكون قرعة الفريق الذي يُنهي الدور الأول متصدرًا لصالحه، ولكن هذا لم يحدث معنا عندما واجهنا باريس سان جيرمان".

وتحدث سلوت عن الانتقادات الموجهة للنجم الألماني فلوريان فيرتز، قائلًا: "هناك تركيز كبير على فلوريان، لكن اللاعبين الذين كانوا هنا بالفعل لم يسجلوا أربعة أهداف ولم يقدموا 12 تمريرة حاسمة. فلوريان كان جزءًا من الفريق الذي فاز على نيوكاسل في أرضه وعلى أرسنال في أنفيلد، وهو ما لم نفعله في الموسم الماضي. فلوريان جزء من الفريق المتصدر للدوري الإنجليزي حاليًا".

كما امتدح مدرب ليفربول قوة باريس سان جيرمان، مشيدًا بدور الفرنسي عثمان ديمبيلي: "الكثير منكم يتحدث عن الأهداف، ولكن أكثر ما أعجبني في فريقهم هو الضغط المستمر على الخصوم، وهذا ما كان عثمان ديمبيلي رائعًا جدًا في القيام به".

