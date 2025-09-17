الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الصين تدعو إسرائيل والأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات

الصين، فيتو
الصين، فيتو

دعت الصين إسرائيل والأطراف المعنية، إلى بذل جهود أكثر فاعلية لتهدئة القتال واستئناف المفاوضات، والوفاء الجاد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي، واحترام حق عيش شعوب الدول المجاورة.

الصين تدعو إلى بذل جهود مشتركة لتهدئة الوضع الإقليمي

ونقلت شبكة "سي جي تي إن" الصينية عن تشن شيوي، الممثل الدائم للصين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، قوله: "إن الصين تعارض وتدين بشدة الهجوم الإسرائيلى على قطر، وتدعو إلى بذل جهود مشتركة لتهدئة الوضع الإقليمي".

الهجوم الإسرائيلى على الدوحة ينتهك بشكل صارخ سيادة قطر الإقليمية

وأكد تشن أن الهجوم الإسرائيلى على قطر ينتهك بشكل صارخ سيادة قطر الإقليمية وأمنها الوطني، ويخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض جهود السلام، مشيرا إلى أن احترام سلامة أراضي جميع الدول وسيادتها هو معيار أساسي في العلاقات الدولية، وأن إسرائيل تغض الطرف عنه، وتشن عمليات عسكرية متكررة ضد الدول المجاورة، وأكد أن إساءة استخدام القوة ليست حلا للمشكلة.

