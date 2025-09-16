الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يعجل بضرورة تجديد اتفاقية الدفاع بين قطر وأمريكا

قطر وأمريكا، فيتو
قطر وأمريكا، فيتو

قال متحدث باسم الخارجية القطرية: إن الهجوم الإسرائيلي على قادة من حماس في الدوحة يعجل بضرورة تجديد اتفاقية الدفاع بين قطر والولايات المتحدة.

 قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس

وأوضح أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، التعاون الدفاعي خلال زيارة الوزير للدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) السياسيين في الدوحة الأسبوع الماضي.

إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد، اليوم الثلاثاء، مجددا، أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى.

وقصفت إسرائيل الأسبوع الماضي مكاتب سياسية تابعة لحركة حماس في الدوحة، وهي خطوة لاقت استنكارا في أوروبا والعالم العربي، وأثارت استياء ترامب الذي قال إنه لم يكن على علم سابق بها.

