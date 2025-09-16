هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة إلى الخبراء السياسيين العرب ورجال السياسة في قطر، مؤكدًا على الفرق بين احتلال العراق للكويت في عهد الرئيس العراقي صدام حسين، وبين ضرب إسرائيل لقطر عام 2025.

رسالة للخبراء العرب والسياسيين في قطر

كما أشار توفيق عكاشة لاحتدام حالة الحرب في أوكرانيا، حيث وقع اختراق جوي روسي لدول حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، وتصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه أخطأ في السلام مع الرئيس الأمريكي بوتين.

وطالب توفيق عكاشة بتعديل قواعد فلسفة السياسة الخارجية لمصر، بما يتناسب مع الحقبة الزمنية المهمة التي تعيشها مصر والعالم، مشيرًا لأهمية إعادة صياغة فلسفة إدارة الإعلام بشكل كامل.

وقال توفيق عكاشة، في تغريدة عبر منصة "أكس"، في رسالته التي وجهها لخبراء السياسة العرب والسياسيين القطريين: " إلى كل الخبراء السياسيين العرب من المحيط إلى الخليج ورجال السياسة في قطر هناك فارق كبير بين احتلال العراق للكويت في عهد صدام وضرب إسرائيل لقطر عام 2025".

وكشف توفيق عكاشة عن احتدام الحرب في أوكرانيا، قائلًا: "الحرب فى أوكرانيا ترتفع درجة حرارتها واختراق جوي روسي لدول حلف الناتو ومظاهرات لندن وتصريح ترامب أنه أخطأ في فكرة للسلام مع بوتين".

تعديل فلسفة السياسة الخارجية المصرية وتغيير الإعلام

كما طالب عكاشة بتعديل فلسفة السياسة الخارجية لمصر، فقال: "قواعد فلسفة السياسة الخارجية المصرية تحتاج إلى الكثير من التعديل بما يتناسب مع هذه الحقبة الزمنية الهامة واستمرار الفلسفة السياسية الحالية القادمة من منتصف القرن الماضي سوف تجعل مصر تخسر الكثير".

وأكد عكاشة على أهمية إعادة صياغة فلسفة إدارة الإعلام في مصر، فقال: " كذلك فلسفة الإدارة الإعلامية المصرية لابد من إعادة صياغتها صياغة كاملة".

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فيتو



وقال توفيق عكاشة، عبر صفحته الرسمية في "الفيس بوك" في رسالة لإعادة صياغة فلسفة الإعلام: "رسالتي إلى من يهمه الأمر لأهميته الشديدة.. لابد من إعادة صياغة فلسفة الإعلام المصري كاملًا بمختلف أدواته، ووضع فلسفة جديدة تتناسب مع هذه الفترة الزمنية، مستبعد منها الخلفيات اليسارية والإخوانية"، مؤكدًا أن الإعلام يحتاج إلى نهج حديث يتماشى مع متغيرات المرحلة الحالية.

