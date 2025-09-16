الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
نتنياهو يزعم: قطر تمول حماس وتمتلك نفوذا عليها

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن قطر تمول حماس وتمتلك نفوذا كبيرا عليها.

نتنياهو يزعم: قطر تمول حماس وتمتلك نفوذا عليها 

وقال نتنياهو: لن نتوقف عن التصعيد العسكري في غزة ووجهت بتسهيل خروج سكان مدينة غزة وحماس تمنعهم.

وفي السياق ذاته ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نتنياهو: أن قوات الاحتلال تعمل في مدينة غزة لهزيمة حمــاس ولكن في الوقت نفسه لإجلاء السكان من المدينة.

 

نتنياهو يزعم:  نبذل جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل عملية إجلاء سكان مدينة غزة

وواصل نتنياهو مزاعمه: نبذل جهودا لفتح طرق إضافية لتسهيل عملية إجلاء سكان مدينة غزة بشكل أسرع.

وفي السياق ذاته قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقره جنيف، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، ندين التدمير المفرط للبنية التحتية المدنية الذي تمارسه إسرائيل في مدينة غزة.

 

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن تدمير أحياء كاملة في غزة

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلقون من  تكثيف القصف العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة وإجبار الفلسطينيين على مغادرة مدينة غزة بأعداد كبيرة في ظل استمرار الهجمات.

وتابع: الهجمات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية وخياما ومدارس والتقارير تفيد بتدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات.

