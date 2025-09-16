نتنياهو: لم نتشاور مع البيت الأبيض بشأن القيام بعملية في قطر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: لم نشرك البيت الأبيض بقرار القيام بعملية في قطر

نتنياهو: لم نشرك البيت الأبيض بقرار القيام بعملية في قطر

وأضاف نتنياهو: اتخذت مع المجلس المصغر قرار القيام بعملية في قطر وهذا من مسؤوليتي ولم نشرك البيت الأبيض ولم أظن قط أن قطر في صفنا أو محايدة وظننا في مرحلة ما أننا نستطيع استخدامها.

ويأتي ذلك على الرغم أن القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر أمريكية وإسرائيلية قولها، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عدوان على قطر قبل 50 دقيقة، مشيرة إلى أن ترامب كانت أمامه فرصة لمنع نتنياهو من تنفيذ الهجوم.

القناة الـ12: نتنياهو أبلغ ترامب بالهجوم على قطر قبل 50 دقيقة من تنفيذه

ووفقا للقناة، فإن "نتنياهو اتصل بترامب الساعة 03:00 بتوقيت القدس، وأبلغه بشكل شخصي بأنهم سيستهدفون قطر، ووقعت الانفجارات الساعة 03:50 أي بعد 50 دقيقة".

ويأتي ذلك على الرغم من نفي ترامب بعلمه مسبقا بالضربة الإسرائيلية على قطر، وذلك في محاولة للتملص من المسؤولية إزاء العدوان الذي قام به جيش الاحتلال ضد قطر.

