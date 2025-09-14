شاهد أحدث ظهور للفنانة أنغام

لفتت الفنانة أنغام الأنظار في أحدث ظهور لها، حيث نشرت مديرة أعمالها راندا رياض، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” عبر خاصية “الستوري”، صورة للفنانة.

وظهرت أنغام في الصورة برفقة عدد من النجوم منهم: الفنان أكرم حسني، هشام ماجد، ومصطفى غريب.

حفلة أنغام في لندن

ويترقب عشاق الطرب الأصيل أول حفل للفنانة أنغام بعد أزمتها الصحية الأخيرة، على مسرح رويال ألبرت هول العريق في لندن، يوم 23 سبتمبر الجاري، في حدث يُعدُّ من أبرز محطات عودتها المنتظرة إلى الساحة الفنية.



أول حفل بعد الأزمة الصحية

يمثل هذا الحفل أول ظهور رسمي لأنغام على المسرح بعد العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها في البنكرياس بلندن قبل أسابيع، في تجربة صحية شاقة وصفتها صفحاتها الرسمية بـ"الرحلة الصعبة التي اجتازتها بالإيمان وقوة الدعاء".

ويُقام الحفل تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، في تعاون موسيقي يعكس الرقي الفني المعتاد لأنغام، وسط أجواء تُوصف بـ"الاستثنائية" على واحد من أهم المسارح في العالم.

وكانت مصادر مقربة من النجمة أنغام أكدت أن الفنانة وضعت مجموعة شروط دقيقة لتنظيم الحفل، أبرزها اعتماد أحدث تقنيات الصوت والإضاءة لتجنب أي مشكلات فنية قد تؤثر على تركيزها، وتقليص الكواليس لتفادي الإرهاق الزائد قبل الصعود على المسرح، وإعداد قائمة أغنيات خاصة تمزج بين كلاسيكيات أغانيها وأحدث أعمالها، بحيث يكون الحفل بمنزلة رحلة موسيقية شاملة.

“الحفل.. أكثر من غناء”

عودة أنغام إلى المسرح بعد أزمتها الصحية تمثل خطوة مهمة تعكس قدرتها على تجاوز الظروف الصعبة، وتؤكد أنها ما زالت قادرة على التواصل مع جمهورها بصوتها وأغانيها.

حفل لندن لن يكون مجرد أمسية غنائية عادية، بل فرصة خاصة تجمعها بجمهورها وتبرز جانبًا إنسانيًّا وفنيًا في مسيرتها.

