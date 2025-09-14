الأحد 14 سبتمبر 2025
حكاية ديجافو الحلقة الثانية، شكوك مسك تتزايد تجاه زوجها وشقيقته

شهدت أحداث الحلقة الثانية من حكاية ديجافو، ضمن حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، تصاعد التوتر لدى مسك، بعدما التقت بالفتاة التي ظنتها “ليلى”، حيث روت لها الأخيرة عن صديقتها الطموحة التي كانت تمتلك أتيليه فساتين لكنها اختفت وكانت تتواصل معها عبر الهاتف والرسائل ولكنها اختفت كليا منذ شهور قليلة. 

هذا اللقاء ترك مسك في حالة من الارتباك، لتعود إلى منزلها وتبدأ بتتبع حساب ليلى على إنستجرام، ما ضاعف من حيرتها وحرصت على إخفاء الأمر على زوجها وحرصت كذلك على إخفاء أمر ذهابها للطبيب عنه.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ ذهبت مسك خفية إلى أتيليه ليلى، وشعرت وكأنها تعرف المكان جيدًا، قبل أن تفاجأ بالعاملة هناك ترحب بها على أنها “ليلى”، ما دفعها للهرب. 

ومع تكرار هذه المواقف الغريبة، بدأت مسك تلاحظ تفاصيل متناقضة، مثل استخدامها اليد اليمنى بدلًا من اليسرى، واختفاء لدغتها في حرف “الراء” كما أن تناقض أقوال هبة وموسى وسيف عن نفس الأشياء يثير ريبتها، فضلا عن استماعها لحديث جانبي لهبة مع موسى يؤكد جانب من شكوكها.

الأحداث تصاعدت عندما حاولت مسك فتح معمل زوجها في الطابق السفلي مستخدمة بطاقة الدخول، لكن الباب رفض أن يفتح، ليفاجئها سيف ويدخل معها للمعمل المملوء بالحيوانات والذي تشعر مسك وهي بداخله أن قلبها “مقبوض”. 

أما الصدمة الأكبر فجاءت في الختام، حين ذهبت إلى منزل ليلى لتستقبلها الخادمة بحفاوة وتناديها باسم ليلى.

أبطال حكاية ديجافو

وحكاية ديجافو من تأليف نسمة سمير، وإخراج محمد خضر، ويشارك في البطولة شيري عادل وأحمد الرافعي عمرو وهبة، هند عبد الحليم، وصالح عبد النبى.

