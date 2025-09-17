صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية

أفادت صحيفة "أساهي" اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر حكومية لم تكشف هويتها، أن اليابان لن تعترف بالدولة الفلسطينية حاليا، وأن رئيس وزرائها سيتخلف عن حضور اجتماع ذي صلة خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاعتراف بفلسطين

ويأتي هذا الموقف الياباني مخالفا للتحركات التي تقوم بها فرنسا وبريطانيا وكندا إضافة إلى أستراليا، التي أبدت دعمها للاعتراف بفلسطين.

الموقف اليابان في صف الولايات المتحدة

ويضع هذا الموقف اليابان في صف الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، والتي رفضت فكرة الاعتراف بفلسطين، وفقا لروسيا اليوم.

