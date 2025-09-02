الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
خارج الحدود

مصر ‎ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

‏‎ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان مملكة بلجيكا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة تاريخية مهمة تدعم الحقوق الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة متصلة الأراضي على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

 تحقيق السلام العادل والتعايش السلمى بالشرق الأوسط،

وتؤكد مصر  خلال بيان لوزارة الخارجية اليوم، أن هذا القرار، بالإضافة إلى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، هو تجسيد عملى للدعم الدولى الواسع للشعب الفلسطينى وتطلعاته المشروعة، والرغبة الدولية فى تحقيق السلام العادل والتعايش السلمى بالشرق الأوسط، وانعكاس للرفض الكامل للسياسات الإسرائيلية العدوانية وتوجهات الحكومة الإسرائيلية الرافضة للسلام ومساعيها لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية والتى تنتهك القانون الدولى والأعراف الدولية. كما يعكس القرار البلجيكى الدعم الدولى المتصاعد حول الشعب الفلسطينى ودعمه لقضيته العادلة ولحقوقه غير القابلة للتصرف.

بدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

‏‎وتثمن مصر الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة والتى شهدت موجة من الإعلان عن اعتزام الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعيد مصر دعوتها لكافة الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على الإسراع باتخاذ تلك الخطوة للوقوف بجانب الإنسانية وبما يسهم في تنفيذ حل الدولتين وبدء مسار جاد لاستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لكافة شعوب المنطقة.

