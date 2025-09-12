الجمعة 12 سبتمبر 2025
الأمم المتحدة تقر مشروع قرار يدعم الاعتراف بدولة فلسطين

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيتو

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع قرار يؤيد إعلان نيويورك بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث في مصير دولة فلسطينية من دون حماس

وكان من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة على "إعلان نيويورك" الهادف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، مع اقصاء حركة حماس بطريقة لا لبس فيها.

 

العالم يشهد اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط

في سياق متصل، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو أمام مجلس الأمن  أمس، إن الضربة الجوية الإسرائيلية على قطر انتهاك لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وأضافت أن الغارات على الدوحة صدمت العالم.

وتابعت، العالم يشهد اتساع نطاق العنف في الشرق الأوسط مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى أن الهجوم على الدوحة تصعيد مقلق وقد يفتح فصلا جديدا وخطيرا في النزاع الدائر.

كما وجهت الشكر لدولة قطر بعمق على دبلوماسيتها البناءة، ودعت كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة للدبلوماسية.

ولفتت، إلى أن الهجوم تصعيد مقلق لا سيما أنه استهدف أفرادا كانوا مجتمعين لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار.

