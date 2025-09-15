وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن التحركات الرامية للاعتراف بدولة فلسطينية "لا تقرّب المنطقة من إقامة دولة فلسطينية فعلية".

الاعتراف بدولة فلسطينية

وزعم روبيو خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن واشنطن ترى أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إعاقة جهود السلام بدل دفعها إلى الأمام.

وأضاف "حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من أن إسرائيل سترد على خطوتهم".

مشاورات مكثفة مع حلفائها في الخليج

وأشار روبيو إلى أن بلاده أجرت مشاورات مكثفة مع حلفائها في الخليج "قبل وبعد الضربة الإسرائيلية في الدوحة"، مؤكدًا استمرار هذا التنسيق الوثيق لضمان استقرار المنطقة ومنع توسع رقعة التصعيد.

وقال إن الولايات المتحدة ستشجع قطر على مواصلة لعب دور "بنّاء" في ملف غزة، معتبرًا أن الجهود القطرية يمكن أن تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودفع الأطراف نحو التهدئة.

تهديد مباشر للسلام والأمن الإقليمي

وفي سياق آخر، شدد روبيو على أن "وجود حركة حماس ككيان مسلح يجب أن ينتهي لأنها تمثل تهديدًا مباشرًا للسلام والأمن الإقليمي"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة "أقصى الضغوط" على إيران حتى تغيّر نهجها وسياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

