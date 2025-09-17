انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية بمدينة غزة وشمال القطاع

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عن انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة؛ إثر العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

استهداف عدة مسارات رئيسية

وقالت شركة "بالتل" في تصريح صحفي مقتضب اليوم الأربعاء: إن هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.

⁠وأكد أن طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد حذر في بيان له يوم 6 سبتمبر الجاري، من "خطر وشيك" لانقطاع كامل في شبكات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة بفعل الاستهداف المتعمد والمتكرر من جيش الاحتلال للأبراج السكنية والبنايات العالية في مدينة غزة.

خطر الانهيار الكامل

وبين أن شبكة الاتصالات والإنترنت "تواجه خطر الانهيار الكامل؛ بفعل التعطل المتوقع لمحطات التشغيل نتيجة شح إمدادات الوقود، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على قطع شرايين الحياة عن غزة".

وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن جيش الاحتلال قطع الاتصالات والإنترنت كليًا أكثر من 12 مرة خلال نحو 23 شهرًا، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى حجب غزة عن العالم وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية.

ومنذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت عدة مرات عن القطاع أو مناطق واسعة منه، جراء القصف الإسرائيلي المكثف، أو بسبب نفاد الوقود المستخدم بتشغيل المولدات الكهربائية.

حرب الإبادة الجماعية

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه العسكري وحرب الإبادة الجماعية؛ التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ 711 تواليا، وارتكاب مجازر وجرائم واستهداف الجوعى وطالبي المساعدات تزامنًا مع استمرار التجويع والحصار، واستهداف البنية التحتية.

