عبر 3 محاور، إسرائيل توسع عملياتها البرية في غزة وبرج جديد يتحول إلى ركام

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تقدمه باتجاه عمق مدينة غزة عبر ثلاثة محاور شمال وجنوب المدينة، التي كثف قصفها.

وتقدمت آليات للجيش الاحتلال في منطقة السودانية شمال مدينة غزة وأقامت سواتر ترابية، كما تقدمت إلى الجهة الشرقية من حي الشيخ رضوان.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المربعات السكنية في الحي ذاته، باستخدام الروبوتات المتفجرة، كما استهدف برج الظافر 5 في تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وفي جنوب مدينة غزة، تقدمت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منطقة الكلية الجامعية جنوب مدينة غزة، كما كثف الجيش عمليات قصف منازل وبنايات سكنية وخيامٍ في حي تل الهوا جنوب شرق المدينة.



وفي السياق، أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية النار على خزانات المياه ومولد الكهرباء في مستشفى الرنتيسي للأطفال بحي النصر غربي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيان على الأقل في استهداف شقة سكنية في برج الظافر 5 بحي تل الهوا، كما أطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة النار تجاه أبراج سكنية في الحي ذاته.

كما استشهد خمسة فلسطينيين، في قصف إسرائيلي استهداف عمارة في شارع عيدية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، توسيع عمليته العسكرية في مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها بشكل كامل، بعد نحو أسبوعين من عمليات قصف تمهيدية في مناطق شرق وجنوب وشمال المدينة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.