تقرير إسرائيلي يكشف عن تعليمات تلقاها الجنود المشاركون في اجتياح مدينة غزة

ذكرت صحيفة "يديعون أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي "عربات جدعون " لغزو غزة دخلت مرحلتها البرية مع قيادة منقسمة وإخفاء للمعلومات وهدف متواضع، كاشفة عن تعليمات تلقاها الجنود.

وجاء في تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه بعد أيام متواصلة من قصف المباني السكنية المرتفعة في مدينة غزة ونزوح مئات الآلاف من سكان أكبر مدينة في القطاع باتجاه الجنوب، بدأت بضربات جوية كبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، كجزء من الاستعدادات النهائية قبل دخول مقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة القتالية خلال الليل.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، تم سحب هواتف الجنود الذين سيشاركون في العملية، ومعظمهم من الجنود الشباب من الكتائب النظامية الذين كانوا في المدرسة الثانوية في 7 أكتوبر.

وفي التعليمات النهائية التي تلقاها الجنود في قاعدة "تساليم" ومناطق التجمع، تم التشديد على الالتزام بقواعد أمن المعلومات، ومرة أخرى، ترك الهواتف المحمولة في الخارج أو عدم استخدامها

