الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تقرير إسرائيلي يكشف عن تعليمات تلقاها الجنود المشاركون في اجتياح مدينة غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

ذكرت صحيفة "يديعون أحرونوت" العبرية في تقرير لها اليوم الثلاثاء،  بأن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي "عربات جدعون " لغزو غزة دخلت مرحلتها البرية مع قيادة منقسمة وإخفاء للمعلومات وهدف متواضع، كاشفة عن تعليمات تلقاها الجنود.

 

تقرير إسرائيلي يكشف عن تعليمات تلقاها الجنود الذين سيغزون مدينة غزة 


وجاء في تقرير صحيفة يديعوت أحرونوت،  أنه بعد أيام متواصلة من قصف المباني السكنية المرتفعة في مدينة غزة ونزوح مئات الآلاف من سكان أكبر مدينة في القطاع باتجاه الجنوب، بدأت  بضربات جوية كبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، كجزء من الاستعدادات النهائية قبل دخول مقاتلي المشاة والمدرعات والهندسة القتالية خلال الليل. 

 ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، تم سحب هواتف الجنود الذين سيشاركون في العملية، ومعظمهم من الجنود الشباب من الكتائب النظامية الذين كانوا في المدرسة الثانوية في 7 أكتوبر. 

وفي التعليمات النهائية التي تلقاها الجنود في قاعدة "تساليم" ومناطق التجمع، تم التشديد على الالتزام بقواعد أمن المعلومات، ومرة أخرى، ترك الهواتف المحمولة في الخارج أو عدم استخدامها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل

مواد متعلقة

89 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

«جيش الاحتلال»: «350 ألفًا» غادروا غزة حتى الآن ونحتاج شهورا للسيطرة على المدينة

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

شوط أول سلبي بين آرسنال وأتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads