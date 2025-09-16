رئيس المحامين العرب: ما يحدث في غزة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أدان عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر – رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت مدينة غزة، وما صاحبها من قصف عشوائي طال الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، مؤكدًا أن ما يجرى يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأكد علام في بيان له، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في نهج التصعيد الدموي، وفرض الحصار الخانق، وسياسة التجويع الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، إنما يعكس غطرسة متهورة تنذر بمرحلة جديدة من الفوضى الشاملة في المنطقة، وتؤدي إلى كوارث إنسانية خطيرة تمس مصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية.

وحمل رئيس اتحاد المحامين العرب، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم، وعن الصمت المريب إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية وتهجير قسري وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ودعا علام إلى تحرك دولي عاجل وحازم لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري ودون عوائق إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل فريق قانوني عربي–دولي لتوثيق الجرائم ورفعها إلى المحافل القضائية الدولية.

واختتم بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن ما يجري في غزة اليوم هو اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي ومدى التزامه بمبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

