الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حسام زكي: اجتياح غزة عقب القمة العربية الإسلامية كان متوقعًا

السفير حسام زكي،
السفير حسام زكي، فيتو

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التصعيد الإسرائيلي عقب انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة لم يكن مفاجئًا، بل جاء ردًا متوقعًا على الموقف الموحد الذي أعلنته الدول العربية والإسلامية دعمًا لقطر والقضية الفلسطينية، ومساندةً للاستقرار الإقليمي.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن نتنياهو يعيش مأزقًا داخليًا واضحًا بعد فشل العملية العسكرية النوعية الأخيرة في قطر، والتي لم تحقق أهدافها المعلنة، ما أثار خلافات حادة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول المسؤول عن هذا الفشل.

وأشار السفير حسام زكي، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية فيما يتحدث عنه الداخل الإسرائيلي عن فشل عملية استهداف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وشدد على أن نتنياهو يلجأ دومًا إلى تصعيد العمليات العسكرية وتوسيع دائرة الحرب للتغطية على إخفاقاته السياسية والأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القمة العربية الإسلامية القضية الفلسطينية غزة حماس

مواد متعلقة

مستشار أكاديمية ناصر يكشف مغزى رسائل الرئيس السيسي خلال القمة العربية

السيسي يعود إلى القاهرة عقب المشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة

نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

نائب رئيس الحزب الناصري يدعو القمة العربية للإسراع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك

الأكثر قراءة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يحقق فوزا صعبا أمام فياريال بهدف نظيف

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بمدخل مرسى مطروح

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

أسباب عدم استجابة الدعاء .. تعرف عليها

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads