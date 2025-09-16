حسام زكي: اجتياح غزة عقب القمة العربية الإسلامية كان متوقعًا

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التصعيد الإسرائيلي عقب انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة لم يكن مفاجئًا، بل جاء ردًا متوقعًا على الموقف الموحد الذي أعلنته الدول العربية والإسلامية دعمًا لقطر والقضية الفلسطينية، ومساندةً للاستقرار الإقليمي.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن نتنياهو يعيش مأزقًا داخليًا واضحًا بعد فشل العملية العسكرية النوعية الأخيرة في قطر، والتي لم تحقق أهدافها المعلنة، ما أثار خلافات حادة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية حول المسؤول عن هذا الفشل.

وأشار السفير حسام زكي، إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية فيما يتحدث عنه الداخل الإسرائيلي عن فشل عملية استهداف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وشدد على أن نتنياهو يلجأ دومًا إلى تصعيد العمليات العسكرية وتوسيع دائرة الحرب للتغطية على إخفاقاته السياسية والأمنية.

