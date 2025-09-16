الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الهلال الأحمر يكشف كواليس دخول المساعدات إلى قطاع غزة (فيديو)

المساعدات المصرية،
أكدت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن المعبر المصري مفتوح كل وقت منذ 7 اكتوبر، وعليه يواصل الهلال الأحمر العمل للدفع بقوافل المساعدات لقطاع غزة.


وقالت في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "اليوم دخلت القافلة 38 من قوافل زاد العزة".


واضافت أن دخول المواد الغذائية، على قائمة الأولويات، واليوم تم البدء فى دخول بعض المواد الإغاثية وهى المواد الطبية التى يتم استخدامها فى علاج المصابين من مصابي قطاع غزة.


واوضحت: " الجهود الإنسانية متواصلة وكل يوم يتم إدخال المساعدات لقطاع غزة هو يوم اختبار جديد من اختبارات قدرتنا على الصمود فى مساعدة أشقائنا فى قطاع غزة".
 

قطاع غزة حضرة المواطن الكاتب الصحفي سيد علي الحدث اليوم

