مصرع شابين وإصابة آخر في تصادم "موتوسيكلين" في بلبيس بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مأساويًا جديدًا؛ إذ تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع تصادم مروع لدراجات نارية بنطاق مركز بلبيس، أسفر عن مصرع شابين في مقتبل العمر وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

التحريات الأولية تكشف تفاصيل حادث بلبيس

 
على الفور، انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، حيث كشفت التحريات الأولية عن أن التصادم أسفر عن وفاة شابين وإصابة آخر، جرى نقله بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم التحفظ على جثماني الضحيتين تحت تصرف النيابة العامة.

دفن جثامين ضحايا الحادث 


تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت مباشرة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثامين.

حوادث الطرق.. تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

