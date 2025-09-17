وفاة شاب متأثرًا بإصابته بحروق بعد إشعال النيران فيه على يد صديقه بالشرقية

أكد مصدر طبي مسئول بمستشفى ههيا للحروق، وفاة الشاب ضحية واقعة إشعال النيران في قرية كفر أبو حطب التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وذلك متأثرًا بإصاباته البالغة التي تجاوزت 70% من جسده.

وكان المجني عليه قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الحادث، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح.

الأمن يحقق في إصابة سائق توك توك إثر انسكاب بنزين عليه في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعدما تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ههيا، بقيام شاب بسكب مادة البنزين على شخص يدعي “احمد.ال.ع”18 عاما سائق «توك توك» داخل مركبته بقرية كفر أبو حطب.

إصابة سائق توك توك بحروق شديدة ونقله للمستشفى

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت المصاب إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

جهود أمنية لكشف ملابسات الحادث

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات الحادث، والوقوف على أسباب وظروف الواقعة.

