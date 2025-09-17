الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة شاب متأثرًا بإصابته بحروق بعد إشعال النيران فيه على يد صديقه بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

أكد مصدر طبي مسئول بمستشفى ههيا للحروق، وفاة الشاب ضحية واقعة إشعال النيران في قرية كفر أبو حطب التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، وذلك متأثرًا بإصاباته البالغة التي تجاوزت 70% من جسده. 

الأمن يحقق في إصابة سائق توك توك إثر انسكاب بنزين عليه في الشرقية

وكان المجني عليه قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة عقب الحادث، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح.

الأمن يحقق في إصابة سائق توك توك إثر انسكاب بنزين عليه في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة، بعدما تلقّت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ههيا، بقيام شاب بسكب مادة البنزين على شخص  يدعي “احمد.ال.ع”18 عاما سائق «توك توك» داخل مركبته بقرية كفر أبو حطب.

إصابة سائق توك توك بحروق شديدة ونقله للمستشفى 

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف التي نقلت المصاب إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

جهود أمنية لكشف ملابسات الحادث 

 فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها لكشف ملابسات الحادث، والوقوف على أسباب وظروف الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاب يشعل النار في جسد صديقه بالشرقية حوادث محافظة الشرقية جرائم محافظة الشرقية الاجهزة الامنيه بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم

أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به

اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025

بثنائية مبابي، ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على مارسيليا بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

بعد اجتياح غزة، آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس

اليابان تطلق أولى سياراتها الكهربائية

باستثناء السلفات، ارتفاع جديد في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

الأكثر قراءة

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

أستاذ قانون دستوري يحسم جدل تضارب مواعيد انتخابات مجلس النواب

أنت بتضر بلدك، ترامب يوبخ صحفيا أستراليا سأله كيف يمارس أنشطة تجارية وهو رئيس (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads