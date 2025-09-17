بعد اجتياح غزة، آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس

شهدت مدينة القدس، مساء الثلاثاء، احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضًا لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط مخاوف متزايدة على حياة الأسرى المحتجزين.

مظاهرات متوازية أمام مقر الإقامة والمكتب

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن التجمهر الأكبر كان أمام مقر إقامة نتنياهو، فيما تجمع مئات آخرون أمام مكتبه، حيث كان يعقد مؤتمرًا صحفيًا حول الأوضاع الاقتصادية.

قلق عائلات الأسرى الإسرائيليين

أعربت أسر الأسرى الإسرائيليين عن خشيتهم من أن تؤدي الغارات الإسرائيلية على غزة إلى تعريض حياة أبنائهم للخطر.

وقالت ماكابيت ماير، عمة التوأم المحتجزين جالي وزيف بيرمان: "إلى أي جحيم تقودوننا؟"، مطالبة نتنياهو بمخاطبة العائلات مباشرة بدلًا من الاستمرار في التصعيد العسكري.

نتنياهو متمسك بالتصعيد

ورغم الاحتجاجات، شدد نتنياهو على أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف قبل استعادة جميع الأسرى، مؤكدًا أن أي تراجع في هذه المرحلة غير وارد.

