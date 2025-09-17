الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اليابان تطلق أولى سياراتها الكهربائية

تستعد السوق اليابانية لاستقبال السيارة  الكهربائية المدمجة هوندا N-ONE e،  بسعر يبدأ من 2.7 مليون ين ياباني (ما يعادل نحو 18.3 ألف دولار)، وتأتي السيارة بمدى يصل إلى 295 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، وهو رقم يتفوق على مدى منافستها الأشهر في فئة السيارات الصغيرة الكهربائية نيسان ساكورا (180 كيلومترًا).


وتحافظ هوندا N-ONE e على هوية سيارات الـ”كي” اليابانية المدمجة، حيث تأتي بهيكل ضيق وأنيق، مع مصابيح أمامية دائرية كبيرة مزودة بإضاءة نهارية ثلاثية الحلقات، كما وُضع منفذ الشحن بين شعار هوندا والمصباح الأمامي الأيسر، مع وجود فتحة مماثلة على الجانب الآخر لم تُفصح الشركة عن وظيفتها بعد، أما من الخلف، فتظهر مصابيح بسيطة على شكل حرف “ح”، وباب خلفي واسع لسهولة الاستخدام، وتُتاح السيارة بخمسة ألوان مختلفة للهيكل.

واعتمدت هوندا N-ONE e على تصميم بسيط للغاية يغلب عليه اللون الرمادي الفاتح، مع استخدام أزرار مادية للتحكم بناقل الحركة بدلًا من عصا تقليدية أو شاشة لمس مركزية، ومن أبرز ملامح السيارة التزامها بالاستدامة، إذ صُنعت لوحة القيادة من راتنج حيوي، بينما استُخدمت مواد معاد تدويرها من زجاجات بلاستيكية في صناعة الأرضيات والعوازل، ما يضفي على المقصورة لمسة عملية تعيد للأذهان بساطة تصاميم القرن الماضي.

