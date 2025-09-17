الأربعاء 17 سبتمبر 2025
مدير أوقاف قنا يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمسجد الراشدين

شهد الشيخ محمد زكي يونس، مدير مديرية أوقاف قنا، يرافقه الدكتور عبد الله حارس ملاح، رئيس الإرشاد الديني بالمديرية احتفل مسجد الخلفاء الراشدين احتفال المولد النبوي الشريف من مسجد الخلفاء الراشدين إدارة أوقاف فرشوط.

 

 

جاء الحفل بحضور الشيخ ياسر العرشي، مدير إدارة أوقاف فرشوط، والشيخ أبو عمرة مصطفى صابر، مدير إدارة أوقاف العركي، والدكتور أحمد مصطفى صابر، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف بقنا، والشيخ قاعود حسن، والشيخ أشرف بدرالدين، والشيخ صبري محمد القط، والشيخ يحي محمد عبداللطيف،، إلى جانب عدد من الأئمة المتميزين، وفضيلة الشيخ حسام خلف إمام المسجد.

 وشهدت الاحتفالية إقبالََا كبيرََا من الجمهور ورواد المسجد في جوٍ من السعادة والسرور بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط فرحة عظيمة تبلغ عنان السماء.

 

