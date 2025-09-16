إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة بقطاع الجوازات منطقة حاجر الجبل، وذلك في إطار أعمال الموجه 27 لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة أحمد محمود نائب رئيس المركز، نقيب سعد مسئول تنظيم المدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الدولة إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 30 حالة مستهدفة وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها 3250 مترًا مربعًا، مشيرا إلى أن الحالات كانت تعديات بالبناء عن طريق عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، تمت إزالتها بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

كما أكد، عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

