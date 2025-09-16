الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز قنا

إزالة 30 حالة تعد
إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة، فيتو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة بقطاع الجوازات منطقة حاجر الجبل، وذلك في إطار أعمال الموجه 27 لمكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

قاد الحملة أحمد محمود نائب رئيس المركز، نقيب سعد مسئول تنظيم المدينة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الدولة إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 30 حالة مستهدفة وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها  3250 مترًا مربعًا، مشيرا إلى أن الحالات كانت تعديات بالبناء عن طريق عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، تمت إزالتها بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

كما أكد، عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أراضى أملاك الدولة التعديات على اراضى املاك الدولة قنا مدينة قنا مركز قنا

مواد متعلقة

مصرع وإصابة شخصين إثر مشاجرة فى قنا

نجاح جراحة قلب مفتوح معقدة بمستشفيات قنا الجامعية لإنقاذ حياة مريضة

غدا، قطع الكهرباء عن قريتين في دشنا بمحافظة قنا

السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفل مقابل فدية 300 ألف دولار في قنا

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، بشرى عن العنب والرمان وارتفاع الكنتالوب والبرتقال أبو سرة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

غزة تتعرض لأعنف قصف جوي إسرائيلي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

منها عودة الأمطار وخطورة بـ 3 شواطئ، تحذير من 6 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

خدمات

المزيد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

بعد فتح الباب، آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

سعر الفاكهة اليوم، بشرى عن العنب والرمان وارتفاع الكنتالوب والبرتقال أبو سرة

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads