سكرتير عام قنا يتفقد أعمال تطوير محيط مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام لمحافظة قنا أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي والتي تبلغ مساحته  200 متر وبتكلفة تقدر بحوالي 55 ألف جنيه.

تحسين مستوى الخدمات بقنا
وتتضمن استبدال البلاط القديم بأرضيات إنترلوك جديدة وحديثة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالشوارع والميادين الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

رافقه خلال الجولة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وحازم فوزي مسئول قسم الطرق بالوحدة المحلية إلى جانب عدد من المعنيين بتنفيذ المشروع

ومن جانبه، أكد السكرتير العام أن أعمال تطوير ورفع كفاءة محيط المسجد تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية بما يتماشى مع المظهر الحضاري للمدينة مشددا على أن المحافظة حريصة على تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة لائقة تليق بالمكانة التاريخية والدينية لمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي

وأضاف أن استبدال البلاط القديم بأرضيات إنترلوك حديثة يهدف إلى إضفاء مظهر جمالي يتناسب مع الطابع التراثي للمسجد فضلا عن تسهيل حركة المارة والزائرين

وتأتي هذه الجولة فى إطار استمرار جهود المحافظة في متابعة المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق رضا المواطنين.

