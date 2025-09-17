أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به

أعراض مسمار الكعب، مسمار الكعب أو ما يعرف بمسمار القدم من الأمراض التي تحدث بشكل مفاجئ وتسبب ألم شديد بالقدم قد يعوق الحركة.

وأعراض مسمار الكعب، مؤلمة ومعروفة ويحرص المريض على العلاج سريعا للتخلص من الالم والخوف من حدوث أى مضاعفات.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والمفاصل، إن مسمار الكعب، أو الشوكة العظمية، هو نتوء عظمي صغير يتكوّن في أسفل عظم الكعب نتيجة ترسب الكالسيوم وتكون تكلسات على عظمة الكعب وقد لا يسبب ألم دائم في كل الحالات، لكنه غالبا يرتبط بالتهاب اللفافة الأخمصية “نسيج سميك يربط الكعب بأصابع القدم” ما يؤدي إلى شعور مزعج عند المشي أو الوقوف.

أعراض مسمار الكعب

وأضاف عمارة، تتدرج الأعراض من بسيطة إلى شديدة حسب الحالة، ومن أعراض مسمار الكعب:-

ألم حاد في الكعب عند الاستيقاظ صباحا أو بعد فترات طويلة من الراحة.

الشعور بوخز أو حرقان أسفل القدم خاصة عند الضغط عليها.

صعوبة في المشي أو الوقوف لفترات طويلة، خصوصا عند بدء الحركة بعد الجلوس أو النوم.

تورم أو احمرار بسيط أحيانا في منطقة الكعب.

الألم قد يخف تدريجيا مع الحركة ثم يعود عند الوقوف الطويل.

أسباب مسمار الكعب

وتابع، هناك عدة عوامل تساهم في تكون الشوكة العظمية، منها:

التهاب اللفافة الأخمصية المزمن الناتج عن الإجهاد المتكرر للقدم.

ارتداء أحذية غير مريحة أو بدون دعم كافى لقوس القدم.

الوقوف أو المشي لفترات طويلة على الأسطح الصلبة.

السمنة وزيادة الوزن التي تزيد الضغط على الكعب.

قلة تمارين التمدد الخاصة بأوتار القدم والساق.

التقدم في العمر، إذ تصبح الأنسجة أقل مرونة.

بعض مشكلات القدم مثل تسطح القدمين أو تقوسها بشكل مفرط.

مخاطر إهمال مسمار الكعب

وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والمفاصل، أن عدم علاج مسمار الكعب قد يؤدي إلى:

زيادة شدة الألم وصعوبة الحركة اليومية.

تغير طريقة المشي لتجنب الألم، مما قد يسبب آلام في الركبة أو الظهر.

التهاب مزمن في اللفافة الأخمصية أو الأوتار المحيطة بالكعب.

تشكل تكلسات أكبر تحتاج لتدخل طبي.

علاج مسمار الكعب

وأضاف استشارى أمراض العظام، يعتمد العلاج على تخفيف الألم وتقليل الالتهاب، ومن الوسائل الفعالة:

الراحة وتقليل الضغط على القدم.

وضع كمادات ثلج على الكعب لمدة 10 إلى 15 دقيقة لتقليل الالتهاب.

استخدام وسادات أو فرشات سيليكون داخل الحذاء لدعم الكعب وقوس القدم.

تمارين التمدد لأوتار القدم والساق يوميا، مثل شد باطن القدم باستخدام منشفة.

تناول مسكنات الألم ومضادات الالتهاب بوصفة الطبيب.

الحقن الموضعية لتخفيف الألم والالتهاب في الحالات الشديدة.

جلسات العلاج الطبيعي لتمديد وتقوية الأنسجة المحيطة بالكعب.

العلاج بالموجات التصادمية لتحفيز شفاء الأنسجة.

التدخل الجراحي لإزالة النتوء العظمي نادرا، ويستخدم فقط إذا فشلت العلاجات الأخرى.

الوقاية من مسمار الكعب

وتابع، انت لمنع حدوث مسمار الكعب، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

اختيار أحذية مريحة مزودة بدعامة لقوس القدم ووسادة للكعب.

الحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على القدمين.

ممارسة تمارين إطالة لعضلات الساق وباطن القدم بانتظام.

تجنب المشي حافيا على الأرض الصلبة لفترات طويلة.

استبدال الأحذية الرياضية بانتظام وعدم استخدام الأحذية البالية.

أخذ فترات راحة عند الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

