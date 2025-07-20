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صحة ومرأة

أعراض الروماتويد لدى النساء وطرق العلاج المنزلي

أعراض الروماتويد،
أعراض الروماتويد، فيتو

يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي (الروماتويد) من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تصيب الملايين حول العالم، وتعتبر النساء الفئة الأكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال، ويتسم هذا المرض بمهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم السليمة، وخاصة بطانة المفاصل، مما يؤدي إلى الالتهاب والألم والتورم، ومع مرور الوقت قد يسبب تشوهات في المفاصل وتلفًا دائمًا.

لماذا النساء أكثر عرضة؟

لا يزال السبب الدقيق لارتفاع معدل الإصابة بـالروماتويد بين النساء غير مفهوم تمامًا، ولكن يُعتقد أن للعوامل الهرمونية والجينية دورًا رئيسيًا، والتغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث قد تؤثر على نشاط الجهاز المناعي، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، مما يجعل النساء أكثر عرضة لتطور أمراض المناعة الذاتية.

أعراض الروماتويد لدى النساء

تتطور أعراض الروماتويد بشكل تدريجي وتتراوح في شدتها من شخص لآخر. من المهم التعرف على العلامات المبكرة لطلب التشخيص والعلاج في الوقت المناسب لتجنب تفاقم الحالة، أبرز الأعراض الشائعة لدى النساء:

ألم وتيبس المفاصل

التيبس الصباحي: يعتبر التيبس الذي يستمر لأكثر من 30 دقيقة في الصباح الباكر من الأعراض المميزة، ويتحسن عادةً مع الحركة.

الألم المتناظر: غالبًا ما يؤثر الروماتويد على نفس المفاصل في جانبي الجسم (مثل الركبتين أو الرسغين في كلا اليدين).

المفاصل الأكثر تضررًا: غالبًا ما تبدأ الأعراض في مفاصل اليدين والقدمين الصغيرة (مثل مفاصل الأصابع والمعصمين)، ثم تنتشر إلى مفاصل أكبر مثل الركبتين والكاحلين والكتفين والمرفقين.

تورم المفاصل واحمرارها ودفئها، يحدث الالتهاب داخل المفصل، مما يؤدي إلى تراكم السوائل وتورم المفصل، وقد يكون دافئًا أو أحمر عند لمسه.

التعب والإرهاق الشديد، الشعور بالإرهاق المستمر والشديد، والذي لا يتحسن بالراحة، هو عرض شائع ومُنهك للمصابات بالروماتويد.

الحمى الخفيفة وفقدان الشهية وفقدان الوزن، قد تعاني بعض النساء من حمى خفيفة غير مبررة، وفقدان في الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود.

العقيدات الروماتويدية، هي كتل صلبة تظهر تحت الجلد، غالبًا ما تكون حول المفاصل المصابة، ولكنها قد تظهر أيضًا في أماكن أخرى من الجسم.

أعراض خارج المفصلية، يمكن أن يؤثر الروماتويد على أجهزة أخرى في الجسم، مما يسبب أعراضًا مثل جفاف العينين والفم (متلازمة سجوجرن)، والتهاب الرئتين، والتهاب الأوعية الدموية، ومشاكل في القلب.

ضعف العضلات، قد يصاحب ألم المفاصل ضعف في العضلات المحيطة بها بسبب قلة استخدام المفصل المتألم.

طرق تخفيف أعراض الروماتويد في المنزل

بينما يُعد العلاج الدوائي تحت إشراف الطبيب أساسيًا للتحكم في الروماتويد، هناك العديد من الإجراءات المنزلية التي يمكن للمرأة المصابة اتباعها لتخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة:

الراحة الكافية

تخصيص وقت للراحة خلال اليوم، خاصة أثناء فترات تفاقم الأعراض، يساعد على تقليل الإرهاق والحفاظ على الطاقة. النوم الجيد ليلًا أمر حيوي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام (معتدلة)

التمارين منخفضة التأثير: المشي، السباحة، ركوب الدراجات، واليوجا أو التاي تشي.

وتساعد على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، وتحسين مرونتها، وتقليل التيبس، والحفاظ على وزن صحي. يجب البدء ببطء وزيادة الشدة تدريجيًا. 

تطبيق الكمادات الدافئة أو الباردة

الكمادات الدافئة: تساعد على تخفيف الألم والتيبس، خاصة في الصباح. يمكن استخدام كمادات الماء الدافئ، أو حمام دافئ، أو زجاجة ماء ساخن.

الكمادات الباردة: تساعد على تقليل الالتهاب والتورم والألم، خاصة خلال نوبات التوهج الحادة. يمكن استخدام أكياس الثلج (مع لفها بمنشفة).

النظام الغذائي المضاد للالتهابات

الأطعمة الموصى بها: الإكثار من الفواكه والخضروات، الحبوب الكاملة، الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3 (السلمون، الماكريل)، المكسرات، والبذور.

الأطعمة التي يجب تجنبها أو التقليل منها: الأطعمة المصنعة، السكريات المضافة، اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان كاملة الدسم (لبعض الأشخاص قد تزيد الالتهاب).

الحفاظ على وزن صحي

يقلل الوزن الزائد الضغط على المفاصل، خاصة مفاصل الركبتين والوركين، مما يساعد على تخفيف الألم والحد من تدهور المفاصل.

تقنيات إدارة التوتر

التوتر يمكن أن يفاقم أعراض الروماتويد. ممارسة اليوجا، التأمل، تمارين التنفس العميق، وقضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر.

الاستعانة بالأجهزة المساعدة

استخدام أجهزة مساعدة مثل أدوات فتح الزجاجات، أجهزة الإمساك، أو العصي والمشايات، يمكن أن يقلل الضغط على المفاصل ويسهل المهام اليومية.

التدليك اللطيف

يمكن أن يساعد التدليك اللطيف للمفاصل والعضلات المحيطة في تخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية. يجب أن يتم بحذر وتجنب التدليك المباشر على المفاصل الملتهبة بشدة.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يزيد من شدة الروماتويد ويقلل من فعالية العلاج. الإقلاع عنه هو خطوة حاسمة لتحسين الصحة العامة والتحكم في المرض.

العلاجات العشبية والمكملات

بعض المكملات مثل زيت السمك، الكركم، والزنجبيل قد تكون لها خصائص مضادة للالتهاب. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب دائمًا قبل تناول أي مكملات لضمان عدم تداخلها مع الأدوية الأخرى.

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