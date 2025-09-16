جيش الاحتلال يستهدف 17 بناية سكنية بمدينة غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر محلية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية المكثفة استهدفت 17 منزلًا وعددًا من البنايات السكنية في مدينة غزة.

سقوط ضحايا مدنيين في غزة

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل أعمال البحث تحت الأنقاض.

تدمير واسع ونزوح متجدد

وتسبب القصف في دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات، إضافة إلى نزوح مزيد من العائلات من المناطق المستهدفة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع استمرار العمليات العسكرية.

يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الاحتلال عملياته البرية والجوية في غزة، وسط حديث من قادته عن أن الحرب قد تستمر لأشهر، في حين تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتجنب استهداف المدنيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.