خارج الحدود

جيش الاحتلال يستهدف 17 بناية سكنية بمدينة غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
أفادت مصادر محلية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن منذ فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية المكثفة استهدفت 17 منزلًا وعددًا من البنايات السكنية في مدينة غزة.

سقوط ضحايا مدنيين في غزة

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل أعمال البحث تحت الأنقاض.

تدمير واسع ونزوح متجدد

وتسبب القصف في دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات، إضافة إلى نزوح مزيد من العائلات من المناطق المستهدفة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع مع استمرار العمليات العسكرية.

يأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه الاحتلال عملياته البرية والجوية في غزة، وسط حديث من قادته عن أن الحرب قد تستمر لأشهر، في حين تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وتجنب استهداف المدنيين.

