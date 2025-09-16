الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
89 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، أن 89 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 79 بمدينة غزة.

وفي السياق ذاته قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقره جنيف، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء،  ندين التدمير المفرط للبنية التحتية المدنية الذي تمارسه إسرائيل في مدينة غزة.

 

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن تدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات في الهجوم الإسرائيلي

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلقون من  تكثيف القصف العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة وإجبار الفلسطينيين على مغادرة مدينة غزة بأعداد كبيرة في ظل استمرار الهجمات.

وتابع: الهجمات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية وخياما ومدارس والتقارير تفيد بتدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات.

وفي السياق ذاته قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء،  إن السكان  يجبرون على الفرار جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي  يسرائيل كاتس، أنهم سيدمرون غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها.

