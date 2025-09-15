الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب رئيس الحزب الناصري يدعو القمة العربية للإسراع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك

الدكتور عمرو رضوان،
الدكتور عمرو رضوان، فيتو

 قال الدكتور عمرو رضوان نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إن القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم تعد محطة محورية ونقطة انطلاق نحو إعادة توحيد الصف العربي وتعزيز الموقف المشترك في مواجهة السياسات الإسرائيلية المتصاعدة والتى لا تعترف بقانون دولي أو أعراف دبلوماسية، والتى كشفت عن مخططها القبيح الذى لا يقف عند حد الاعتداءات على  الأراضي الفلسطينية المحتلة بل امتدت لتطال دولًا عربية كان آخرها قطر الشقيقة.

 

العالم العربى والاسلامى أمام لحظة تاريخية بالغة الاهمية في ظل تصاعد المخططات الإسرائيلية

 وأكد الدكتور عمرو رضوان فى تصريح لـ"فيتو"، أن العالمين العربى والإسلامى أمام لحظة تاريخية بالغة الأهمية، في ظل تصاعد المخططات الإسرائيلية والتصريحات العدائية غير المسبوقة ضد الدول العربية، الأمر الذى يفرض على القمة العربية تبني موقف جماعي قوي وفاعل، خاصة أن للعرب وزنًا سياسيًا واقتصاديًا قادرًا على فرض معادلات جديدة تضع حدًا للتعنت الإسرائيلي، خاصة أن الإجماع الدولي الذي عكسته نتائج التصويت في الأمم المتحدة مؤخرًا يجب أن يتحول إلى خطوات عملية تُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واحترام الحقوق الفلسطينية المشروعة.

 

 تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك

 وواصل حديثه، قائلا: يجب ان تكون قرارات القمة العربية أكثر حزما من خلال الإسراع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك لمواجهة الخطاب العدائي المتكرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي وأركان حكومته المتطرفة والتى تكشف  النوايا العدوانية الواضحة والرغبة في إشعال المزيد من الصراعات والحروب في المنطقة.

