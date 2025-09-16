أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء عن الموافقة على صفقة بيع صواريخ “جو جو” متوسطة المدى من طراز أمرام إلى هولندا بقيمة 570 مليون دولار.

البنتاجون يوافق على صفقة صواريخ لهولندا بقيمة 570 مليون دولار

ويأتي ذلك بعدما نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالج ترامب تقر أول حزمة مساعدات أسلحة لـ أوكرانيا بتمويل من الحلفاء.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،: إنه سيعمل على إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من وقف سبع حروب أخرى.

ترامب: خبرتي تمنحني القدرة على إنهاء الصراعات

أوضح ترامب أن خبرته في التعامل مع الملفات الدولية تجعل لديه القدرة على وقف النزاع الأوكراني – الروسي، مشيرًا إلى أنه سبق وأوقف صراعات مشابهة في مناطق مختلفة من العالم.

في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيكون سعيدًا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين عام 2026 بميامي.

وأكد ترامب أنه "لم يدرس بعد مسألة مشاركة روسيا في قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد عام 2026 في ميامي، لكنه مستعد للتفكير في الأمر".

وأضاف ترامب، مجيبًا عن سؤال أحد الصحفيين في البيت الأبيض: "لم أفكر في الأمر. إنه سؤال مثير للاهتمام، سأفكر فيه، وسأكون سعيدًا باستقبال بوتين وشي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في ميامي".

