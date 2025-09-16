قبل موقعة الليلة، تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام مارسيليا

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة مرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مارسيليا

ويملك الفريق الملكي سجلا مثاليا أمام مارسيليا في البطولات الأوروبية، حيث فاز في جميع المباريات الأربع السابقة بين الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

موسم 2003-2004: ريال مدريد 4-2 مارسيليا في مدريد، ومارسيليا 1-2 ريال مدريد في فرنسا.

موسم 2009-2010: ريال مدريد 3-0 مارسيليا في مدريد، ومارسيليا 1-3 ريال مدريد في فرنسا.

مشاركة ثلاثي ريال مدريد في التدريبات

أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" أن إدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام وإندريك بدأوا المشاركة في التدريبات الجماعية.

بينما شهد مران، أمس الإثنين، غياب الثنائي أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي.

