الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل موقعة الليلة، تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام مارسيليا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة مرتقبة أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد مارسيليا 

ويملك الفريق الملكي سجلا مثاليا أمام مارسيليا في البطولات الأوروبية، حيث فاز في جميع المباريات الأربع السابقة بين الفريقين ضمن دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

موسم 2003-2004: ريال مدريد 4-2 مارسيليا في مدريد، ومارسيليا 1-2 ريال مدريد في فرنسا.

موسم 2009-2010: ريال مدريد 3-0 مارسيليا في مدريد، ومارسيليا 1-3 ريال مدريد في فرنسا.

مشاركة ثلاثي ريال مدريد في التدريبات 

أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" أن إدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام وإندريك بدأوا المشاركة في التدريبات الجماعية.

بينما شهد مران، أمس الإثنين، غياب الثنائي أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد الاسباني ريال مدريد نادي ريال مدريد دوري ابطال اوروبا مارسيليا الفرنسي

مواد متعلقة

ريال مدريد يتعرض لضربة مفاجئة في أزمة طرد هويسين

ارتجاج في المخ، سر غياب نجم مغربي عن مواجهة ريال مدريد

اختبارات المنشطات تؤجل مران ريال مدريد 60 دقيقة استعدادا لمارسيليا

أنشيلوتي يصدم ريال مدريد ويتسلم جائزة الكرة الذهبية 2024

الأكثر قراءة

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، بشرى عن العنب والرمان وارتفاع الكنتالوب والبرتقال أبو سرة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

غزة تتعرض لأعنف قصف جوي إسرائيلي وسقوط عشرات الشهداء والجرحى

منها عودة الأمطار وخطورة بـ 3 شواطئ، تحذير من 6 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

خدمات

المزيد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

بعد فتح الباب، آخر موعد للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

سعر الفاكهة اليوم، بشرى عن العنب والرمان وارتفاع الكنتالوب والبرتقال أبو سرة

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع النعومي لأول مرة و5 أصناف تتجاوز الـ 50

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads