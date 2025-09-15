ريال مدريد يتعرض لضربة مفاجئة في أزمة طرد هويسين

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن مدى إمكانية قبول استئناف ريال مدريد بشأن طرد لاعبه دين هويسين أمام ريال سوسيداد.

طرد هويسين المباشر وتشكيك ريال مدريد

وتعرض هويسين للطرد المباشر، خلال مباراة سوسيداد، مساء السبت الماضي، وتحديدًا في الدقيقة 32، ورغم ذلك فاز الريال بنتيجة 2-1.

ويرى ريال مدريد، أن هويسين لم يستحق الحصول على بطاقة حمراء، كما كشفت قناة الميرنجي بأن النادي يجهز ملفا لأخطاء الحكام في الليجا، على مدار الموسم الماضي والموسم الحالي، من أجل تقديمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد سيقدم استئنافًا بالأدلة ضد طرد هويسين، من أجل إلغاء البطاقة الحمراء.

ويرى ريال مدريد، أن البطاقة الصفراء كانت كافية في اللعبة التي تسببت بطرد هويسين، وهو ما وضحه المدرب تشابي ألونسو في تصريحاته عقب المباراة.

ومع ذلك، لفتت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن فرص إلغاء طرد هويسين ضئيلة للغاية، مؤكدة أن مساعي ريال مدريد لن تفلح.

طعن ريال مدريد على طرد هويسين سيتم رفضه

وأضافت الصحيفة أن المادة 27 المتعلقة بتقارير التحكيم، تنص على أن التقارير الموقعة من الحكم تعتبر دليلًا مقبولًا وتبرر موقفه.

وأشارت إلى أنه "يتم قبول الطعون إذا أثبتت لقطات الفيديو بوضوح وجود خطأ جسيم يتعارض مع تقرير الحكم".

وأفادت بأنه "إذا قُبل طعن ريال مدريد، فسترفع العقوبة عن هويسين، ولكن لا يمكن للجنة تخفيض عقوبة الطرد إلى بطاقة صفراء".

ويمكن لريال مدريد اللجوء أولًا إلى لجنة الاستئناف ثم إلى المحكمة الرياضية الإسبانية، ومع ذلك يؤكد التقرير أن احتمالية خروج الريال بنتيجة إيجابية ضئيل للغاية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أولمبيك مارسيليا، غدًا الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الأولى لمرحلة الدوري في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

