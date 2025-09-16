ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض ويهدد حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين.

نتنياهو: ترامب دعاني لزيارة البيت الأبيض بعد أسبوعين

ويأتي ذلك بعد الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى إسرائيل، والتقى خلالها نتنياهو وأكد له خلالها على موافقة الرئيس ترامب على العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة.

وفي هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء: لا أعرف الكثير عن الهجوم الإسرائيلي في غزة وسنرى ما يحدث.

وأضاف ترامب: سنرى ما سيحدث بخصوص الهجوم الإسرائيلي البري الجديد على غزة ، وإذا استخدمت حماس الرهائن دروعا بشرية فسنفتح عليهم أبواب الجحيم.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستواجه مشكلة كبرى إذا استخدمت الرهائن دروعا بشرية.

ترامب: حماس ستواجه مشكلة كبرى إذا استخدمت الرهائن دروعا

وفي السياق ذاته، أكد وزير حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنهم سيدمرون غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها.

تصعيد واسع قد يشمل عمليات برية وجوية

وأضاف كاتس، أن الخيار العسكري يبقى مطروحًا حتى تحقق "أهداف الأمن" حسب وصفه، مهددًا بتصعيد واسع قد يشمل عمليات برية وجوية.

