الخارجية الأمريكية: زيارة روبيو إلى الدوحة للتأكيد على دعم سيادة قطر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن السيناتور ماركو روبيو سيزور العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيعرب عن دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة قطر وأمنها.

وأوضح بيان الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار جولة إقليمية يقوم بها روبيو، وتشمل عقد مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي في مجالات الأمن والطاقة والاستثمار.

وأكد البيان أن واشنطن تعتبر قطر شريكًا رئيسيًا في المنطقة، وأن هذه الزيارة تعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكاتها مع حلفائها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

يزور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، بعد زيارة لإسرائيل، بحسب ما أفاد دبلوماسي مطلع على الزيارة لشبكة CNN.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء عرب ومسلمون في قطر الاثنين، لبحث الرد على الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي في الدوحة والتي استهدفت قيادة حركة حماس هناك.

وزار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إسرائيل، الأحد خلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط بعد أيام قليلة من الغارة الإسرائيلية على قطر.

والتقى روبيو نتنياهو رسميًا الاثنين، ومن المتوقع أن يطرح الزعيم الإسرائيلي مع روبيو خطط حكومته.

