الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جوتيريش: لا يمكن قبول ما يجري في غزة وسأبلغ الجنائية الدولية بفداحة الأوضاع

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، فيتو

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء: إنه لا يمكن قبول ما يجري في غزة من الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية.
 

وأضاف أنطونيو جوتيريش  إن جهود الوساطة التي أعلنت قطر استعدادها لاستئنافها بشأن غزة مهمة جدا وسأبلغ المحكمة الجنائية الدولية بشأن فداحة الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: نحتاج إلى تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لوقف هجومها على غزة.


رئيس وزراء أيرلندا: إبادة جماعية تحدث بغزة ويجب محاسبة إسرائيل

وأضاف سيمون هاريس، أنه من الواضح جدا من تقرير الأمم المتحدة أن إبادة جماعية تحدث ويجب محاسبة حكومة إسرائيل، مشيرا إلى إعلان وزير جيش الاحتلال كاتس أن مدينة غزة تحترق فأي عقلية تحرك سلوك الحكومة الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أدانت مصر، بأشد العبارات، بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، مشيرة إلى أن ذلك  يشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها.

 

 مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة 

وحذرت مصر في بيان أصدرته وزارة  الخارجية  من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة التى أصبحت  على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كل الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة المحكمة الجنائية الدولية الضفة الغربية إسرائيل قطر

مواد متعلقة

89 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

«جيش الاحتلال»: «350 ألفًا» غادروا غزة حتى الآن ونحتاج شهورا للسيطرة على المدينة

الأكثر قراءة

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز استخدام الروبوت في غسل الموتى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف أحافظ على أداء الصلاة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads