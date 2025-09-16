مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف: الاحتلال يدمر أحياء كاملة في غزة بالمتفجرات

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومقره جنيف، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، ندين التدمير المفرط للبنية التحتية المدنية الذي تمارسه إسرائيل في مدينة غزة.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعلن تدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات في الهجوم الإسرائيلي

وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلقون من تكثيف القصف العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة وإجبار الفلسطينيين على مغادرة مدينة غزة بأعداد كبيرة في ظل استمرار الهجمات.

وتابع: الهجمات الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية وخياما ومدارس والتقارير تفيد بتدمير أحياء كاملة في غزة بالتفجيرات.

وفي السياق ذاته قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن السكان يجبرون على الفرار جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المكثفة في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنهم سيدمرون غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها.

