الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة 7 عمال في انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، حادث سير مروعا بمدينة العاشر من رمضان، حيث انقلب أتوبيس تابع لإحدى شركات الغزل والنسيج أعلى كوبري "السحر والجمال"، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

إصابة 16 شخصًا في حادثي سير منفصلين بالشرقية

نزيف الأسفلت مستمر…حادث مروري يسفر عن إصابة 7 ركاب 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالشرقية إلى موقع البلاغ، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي تولّت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

ملابسات الواقعة وأسباب انقلاب الأتوبيس

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب انقلاب الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الطرق…تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها: عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة وصيانتها بشكل منتظم، وعدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، مع المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، والقيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

