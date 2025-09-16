أشرف عبد الباقي يسافر إلى الأقصر لتصوير فيلم "كان يا مكان"

يسافر اليوم الفنان أشرف عبد الباقي إلى مدينة الأقصر من أجل تصوير المشاهد الخارجية لفيلم “كان يا مكان”، الذي يقوم ببطولته بجانب عدد من النجوم الشباب.

وقال عبد الباقي في تصريحات خاصة لفيتو: إن التصوير يستغرق قرابة الشهر، إلا أنه لن يبقى كل هذه المدة في الأقصر، حيث سوف يعود إلى القاهرة بعد أيام قليلة، ويسافر مجددًا إلى الأقصر لاستكمال التصوير.

يذكر أن فيلم “كان يا مكان” من بطولة أشرف عبد الباقي ونور النبوي وياسمينا العبد ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد

من جانب آخر ينتظر الفنان أشرف عبد الباقي عرض مسلسل “ولد بنت شايف”، الذي يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين الشباب ومن بينهم الفنانة ليلى أحمد زاهر، كما أن المسلسل هو التجربة الإخراجية الأولى لابنته زينة عبد الباقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول بعض مشكلات الشباب.

