أخبار مصر

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير
حصلت فيتو علي أول صورة للأسورة الذهبية التي اختفت من المتحف المصري بالتحرير وهي أسورة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.

الأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير للملك أمنمؤوبي

أول تحرك من السياحة والآثار بشأن واقعة اختفاء اسورة بالمتحف المصري بالتحرير

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار انه تم تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى الجمهورية.
تفاصيل اختفاء قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير 


أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، قامت بإحالة الواقعة للجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك فور علمها بالواقعة.

وأوضح مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الصور المتداولة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا تخص القطعة المختفية، مؤكدًا على أن الأساور الظاهرة في هذه الصور معروضة بالفعل في قاعات الدور الثاني بالمتحف.

وتؤكد وزارة السياحة والآثار أن تأجيل الإعلان عن الواقعة جاء حرصًا على توفير المناخ الملائم لضمان سير التحقيقات.

الملك أمنمؤوبي مقتنيات الملك أمنمؤوبي وزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير

