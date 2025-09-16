الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ثقافة الإسماعيلية تحتفل بيوم الموسيقى المصري بمركز شباب الشيخ زايد




احتفل فرع ثقافة الإسماعيلية، بيوم الموسيقى المصرى، وذلك من خلال الحفل الذي أقامته بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، ضمن احتفالات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة. 






إحياء ذكرى سيد درويش  

وشملت الاحتفالية عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، تزامنا مع إحياء ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت شعار « مصر بتتكلم موسيقي» 

جانب من الاحتفال، فيتو
جانب من الاحتفال، فيتو


كما شمل الاحتفال إلقاء كلمة الحفل حول (الموسيقار عمر خيرت)، والتى  ألقاها أحمد طه السيد مدير قصر ثقافة الإسماعيلية بالنياية عن شيرين عبد الرحمن مدير عام الفرع.  

وقدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية مجموعة من اغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، إسماعيلية ياالي هواكي، وراك وراك، بتغني لمين يا حمام، انا عجبني مثل، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا اسماعيلية، انا الإسماعيلي، ابويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها. 

بالإضافة لعزف منفرد علي السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، بالاضافة لبعض الاغنيات الوطنية وسط تفاعل كبير من رواد المركز. 

ويأتي ذلك ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي ادارةد. شعيب خلف، وفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة ا. شيرين عبد الرحمن، في  إطار برتوكول التعاون بين وزارتى الثقافه والشباب والرياضه بحضور نظير لطفي رئيس مجلس إدارة المركز، أمير مصطفي مدير المركز. 

