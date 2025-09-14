أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد "شباب يدير شباب" بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة "اتحاد شباب يدير شباب YLY" في أول اجتماع له عقب إشهاره رسميًا بالقرار رقم 1173 لسنة 2025، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، أن اتحاد شباب يدير شباب يمثل خطوة مهمة في تطوير الحركة الشبابية وتوسيع قاعدة المشاركة، مشيرًا إلى أن عمل المجلس سيكون في إطار السياسة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة، بما يحقق أهداف تدريب وتأهيل الشباب، وتنظيم اللقاءات بالمحافظات، والترويج لأنشطة الوزارة.

وأوضح أشرف صبحي" أن الاتحاد يعد منصة شبابية وطنية تسعى لغرس قيم الهوية والانتماء، وتعزيز الولاء والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ ومحب لوطنه.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في قدرة مجلس الإدارة على تلبية تطلعات الشباب وتحقيق طموحاتهم، مشددًا على دعم الوزارة الكامل لجهود المجلس خلال المرحلة المقبلة.

ووجه وزير الشباب والرياضة بتنمية الموارد الخاصة بالاتحاد، من خلال ابتكار آليات جديدة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والعمل على جذب الرعاة والداعمين، بما يضمن استدامة أنشطته وتنفيذ برامجه وخططه المستقبلية بكفاءة عالية.



أشرف صبحي يبحث تأهيل كوادر الشباب والرياضة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومسئولي إحدى الشركات المتخصصة في مجال تدريب وتأهيل القادة في الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي، لبحث تأهيل كوادر الوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل وتدريب الكوادر الشابة، حيث تم الاتفاق على بدء المرحلة الأولى لتدريب 50 من معاوني مديريات الشباب والرياضة على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، على أن يتم استكمال التدريب في مراحل لاحقة لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات التكنولوجية المتقدمة، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد جيل جديد قادر على التعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قدرات الشباب في مجالات المستقبل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تستهدف جميع شرائح النشء والشباب، ونسعى من خلال شراكاتنا مع المؤسسات المتخصصة في الذكاء الصناعي إلى وضع خطة طموحة تسهم في تحقيق أهداف الدولة والوزارة نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات، وتعزيز قدراتهم في مجالات المستقبل.

