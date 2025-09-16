الاحتلال يبدأ اجتياح غزة البري وسط موجة غضب عالمي.. نتنياهو يتحدى الجميع ويقر خطة تدمير القطاع.. روبيو يبلغ الاحتلال بموافقة أمريكا

الاجتياح البري لغزة، حالة من الذعر المشوب بالغضب اجتاحت شعوب العالم، مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياح غزة، وإطلاق موجة نزوح جديدة لأهل غزة جنوبًا في مدينة رفح الحدودية مع مصر.

جيش الاحتلال يبدأ الاجتياح البري لغزة



بداية الاجتياح البري لغزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيل أثار موجه عالمية من الغضب، حيث وصف بأنه "الهجوم البري المدمر" على غزة، في الوقت الذي وصف فيه مسؤول عسكري بجيش الاحتلال أن "العملية البرية لاجتياح مدينة غزة لا تزال في مراحلها الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز"، مؤكدًا أنه "يتوقع تحركًا تدريجيًا لقوات الاحتلال في قطاع غزة، وزيادة عدد قوات الاحتلال في مدينة غزة يومًا بعد يوم".

تهجير أهل غزة للجنوب، فيتو



وجاء إعلان الاجتياح البري لغزة، متوافقًا مع ما أعلنه رئيس وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو، والذي أكد فيه على بدء جيش الاحتلال في المرحلة البرية لاجتياح غزة، من خلال عملية باسم "عربات جدعون 2"، لفرض سيطرة الاحتلال عسكريًا على قطاع غزة.

وأكد تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، المقرب للرئيس الأمريكي ترامب، أن التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام تؤكد أن جيش الاحتلال أعلن رسميًا، منذ ساعات قليلة، عن إطلاق العملية البرية الشاملة للسيطرة على مدينة غزة، والتي لم يتبق من سكانها إلا بضعة آلاف من البشر فقط، بعد أشهر من القصف الجوي والمدفعي الذي دمّر وقضى على أحياء كاملة وشرد آلاف العائلات.

عمية مكثفة أطلقها نتنياهو لتدمير البنية التحتية لغزة



كما أعلن رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ما وصفه بـ "عملية مكثفة" في مدينة غزة، لتدمير البنية التحتية، مدعيًا أنها البنية التحتية لحركة المقاومة "حماس".

تفجير مباني قطاع غزة، فيتو



كما أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إنذارًا إلى سكان المدينة وشمال قطاع غزة، طالبتهم فيه بالتوجه جنوب القطاع في أسرع وقت ممكن".

كما أكد جيش الاحتلال إلى "إنه بدأ الليلة الماضية، أمس الاثنين، مرحلة ثانية من عملية "عربات جدعون" في قلب مدينة غزة، وأن الفرقتين 162 و98 النظاميتين بجيش الاحتلال تقودان العملية في غرب قطاع غزة، والفرقة 36 ستلتحق بهما قريبًا.

وشنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًت على سكان القطاع، وقصفًا مكثف وممنهج للأبراج السكنية في غزة، معلنة بدء عملية اجتياح غزة، تمهيدًا للسيطرة عليها واحتلالها بشكل كامل، حيث يشهد حالات إنسانية صعبة، ووصل عدد الشهداء جراء هجمات الاحتلال نحو 65 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، حسبما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

أكسيوس يكشف مباركة الإدارة الأمريكية لإبادة غزة



الغريب والذي يعد مفاجأة، ما أعلنه موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن مسئولين من الاحتلال الإسرائيليين، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أثناء زيارته للأراضي المحتلة، أمس الاثنين، جاء ليبلغ رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أن إدارة ترامب مؤيدة للهجوم البري، ويريد إنهاء ذلك بسرعة.

نتنياهو ومارك روبيو عند حائط البراق،فيتو



ولم يطلب ماركو ربيو من الاحتلال الإسرائيل تأجيل أو إلغاء لعملية اجتياح غزة البري. في الوقت الذي أشارت فيه "القناة 12، العبرية إلى أن المجلس الوزاري المصغر للاحتلال توقع إن العملية تتنهي آخر هذا العام، بهدف هدم ما تبقى من مدينة غزة ودفع سكانها نحو المنطقة الحدودية مع مصر.

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن كبار قادة الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم رئيس الأركان إيال زامير، ورؤساء الموساد والمخابرات العسكرية، نصحوا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم شن العملية، وحذروا من أنها قد تعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة للخطر، كما سيؤدي لخسائر فادحة في صفوف الجيش، بالإضافة إلى فشل تفكيك حركة المقاومة "حماس".

وخلال الأسابيع الماضية دعا جيش الإحتلال، والمسؤولون في الكيان سكان غزة، إلى إخلائها، معلنين عزمهم بدء عملية الاجتياح في القطاع.

حماس تهدد الاحتلال بمصير الأسرى



الأمر الذي دفع حركة المقاومة (حماس) للرد على إعلان التوغل الإسرائيلي في غزة، وقالت في بيان لها، صباح اليوم الثلاثاء، جاء فيه أن "مصير أسرى جيش الاحتلال في قطاع غزة تحدده حكومة الإرهابي نتنياهو، وإن ما تتعرض له مدينة غزة من تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية، إنما تهدد أيضًا حياة الجنود الأسرى الصهاينة".

الكابينت الإسرائيلي يقر خطة اجتياح غزة، فيتو

وحملت حماس "نتنياهو"، الذي وصفته بـ "مجرم الحرب"، كامل المسؤولية عن حياة أسراه في قطاع غزة، كما حملت الإدارة الأمريكية مسؤولية مباشرة عما وصفته بـ "تصعيد حرب الإبادة الوحشية في القطاع"، بفعل الدعم وسياسة التضليل التي تنتهجها (أمريكا)، للتغطية على جرائم حرب الاحتلال التي يشهدها العالم منذ قرابة العامين"، حسبما جاء في بيان الحركة.

وأشار العديد من خبراء السياسة إلى أنه بإعلان الاحتلال الإسرائيلي اجتياح غزة تكون المفاوضات قد انتهت نهائيًا، وأن إسرائيل اختارت أن تكمل الحرب، كما اختارت افدارة الأمريكية أن تكون وسيطًا منحازًا بيديها الضوء الأخضر، لتزويد إسرائيل بالسلاح والأموال والاستخبارات والدعم والغطاء السياسي، لاجتياح غزة وإبادة أهلها، وأختار الكيات الصدام مع جيرانه من العرب

مجلس نتنياهو يقر خطة الاجتياح وسط رفض دولي



وبرغم أن مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال (الكابينت)، قد أقر خطة رئيس حكومته المتطرفة، بنيامين نتنياهو، للسيطرة العسكرية التدريجية على كامل قطاع غزة، لكن القرار قوبل برفض دولي.

🔴 جيش الاحتلال ينفذ 5 عمليات نسف جنوبي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة pic.twitter.com/E8DfozPkpZ — صالح الجعفراوي | Saleh Aljafarawi (@S_Aljafarawi) September 16, 2025



وتنص الخطة على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتتضمن مراحل متعددة، تبدأ بتهجير سكان مدينة غزة نحو الجنوب بحلول 7 من أكتوبر المقبل، يليها تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات اقتحام داخل الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين وسط غزة والمناطق التي يُعتقد أن هناك أسرى محتجزين فيها.

وبمجرد انتهاء الإجلاء، ستفرض قوات الاحتلال حصارًا على مقاتلي حركة "حماس" المتبقين، من وجهة نظرها، ومن المتوقع أن يوجه الاحتلال إنذارًا نهائيًا تطالب فيه باستسلام "حماس".

أثار بدء العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة موجة واسعة من الانتقادات داخل إسرائيل، وسط تحذيرات من أن هذه الخطوة قد تعرض حياة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس لخطر الموت.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن العملية العسكرية في غزة تعرض الأسرى والجنود للقتل وإنها بلا هدف سياسى، وحمّل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية عزلة إسرائيل. وذكر لابيد، أنه لا أحد في العالم يعلم ماذا تريد إسرائيل ولا توجد صورة واضحة لكيفية إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى.

ما يحدث في غزة يسبب أزمة سياسية في إسرائيل



ووصف لابيد ما يحدث في غزة اليوم بأنه "معضلة" وأزمة سياسية في إسرائيل، مطالبًا بوجود سياسة خارجية واضحة وتجنب العزلة الدولية.

وعلقت الإعلامية اللبنانية مريم البسام على عملية اجتياح عزة فقالت: "لا ندري ما الذي يربط "إسرائيل" بالتاريخ لكنها تتمسك كل مرة في اقتناص تواريخ جارحة للمدن، وفي ذكرى دخولها بيروت عام 82 تعلن بدء إجتياح غزة، وبكل فخر وكمن يقدم لنا إنجازا عظيما يعلن وزير حربها يسرائيل كاتس أن غزة تحترق، ويعطي الأميركي الموافقة على هذه العملية في زيارة تعمّد وزير الخارجية ماركو روبيو توقيتها على زمن الاجتماع العربي الإسلامي في الدوحة يقف روبيو على حائط " البراق" داعمًا إسرائيل ثم يتوجه الى العاصمة القطرية معلنًا اننا على وشك الانتهاء من اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز مع قطر. إسرائيل تحرق غزة اميركا تدعم الحرب"

أما الإعلامي الفلسطيني صالح الجعفراوي فوصف عملية الاجتياح قائلًا: "جيش الاحتلال ينفذ 5 عمليات نسف جنوبي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.. المشهد الصباحي من مستشفى الشفاء بعد ليلة دامية مليئة بالمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين في مدينة غزة"



