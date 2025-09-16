الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
برلين تدين توسيع العملية البرية الإسرائيلية في غزة

برلين،فيتو
برلين،فيتو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن العاصمة الألمانية برلين تدين توسيع العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وكانت أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميا بدء المرحلة التالية من عملية مركبات جدعون 2.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسئولين إسرائيليين، أن جيش الاحتلال شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما بريا على مدينة غزة

وقال مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس": إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وأكد مسئول أمريكي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأضاف المسئول الأمريكي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسئولية ما سيحدث لاحقا".

