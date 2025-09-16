الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تهديد إسرائيلي جديد، تدمير غزة مقابل الأسرى وسلاح حماس

وزير الحرب جيش الاحتلال
وزير الحرب جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فيتو

أكد وزير حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي  يسرائيل كاتس، أنهم سيدمرون غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

بتصعيد واسع قد يشمل عمليات برية وجوية

وأضاف كاتس، أن الخيار العسكري يبقى مطروحًا حتى تحقق "أهداف الأمن" حسب وصفه، مهددًا بتصعيد واسع قد يشمل عمليات برية وجوية.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية اجتياح مدينة غزة بالكامل، مطالبا السكان بالمغادرة فورا.

عملية قوية في غزة

وفي سياق متصل، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن جيش الاحتلال بدأ عملية قوية في غزة، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في غزة مركزة وواسعة النطاق، مستكملًا: نحن أمام مرحلة حاسمة في غزة.

وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية تدريجيًا داخل مدينة غزة وفي محيطها، خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم ترسل قوات برية إلى المدينة شمالي قطاع غزة المكتظة بالسكان، حيث يتواجد مئات الآلاف من الفلسطينيين.

 هجوم للسيطرة على مدينة غزة

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش يشن هجومًا للسيطرة على مدينة غزة، وأن نحو 300 ألف فلسطيني فروا من المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.

جيش الإحتلال الإسرائيلي حماس غزة عمليات برية وجوية عملية اجتياح مدينة غزة

