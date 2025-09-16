الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة ومتزايدة على مدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات إسرائيلية مستمرة ومتصاعدة على مدينة غزة.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الدبابات تتقدم داخل مدينة غزة.

وأفادت تقارير إخبارية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة واستشهاد عدد من الأطفال الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

عملية عسكرية لاجتياح غزة

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بعد غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة، التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية لاجتياحها بالكامل.

واستهدف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الدرج، وسط مدينة غزة دون تحذيره، ما أدى لتدمير منازل عدة، واستشهاد وإصابة وفقدان من كانوا بها.

كما استشهد 4 فلسطينيين، جراء غارة جوية استهدفت جنوب مدينة غزة، وهي المنطقة التي تعرضت لقصف جوي مكثف.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك عمليات قصف وإطلاق نار على المدارس في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

