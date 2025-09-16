الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارج الحدود

إسرائيل تطارد آخر قائد لحماس في غزة، من هو عز الدين الحداد؟

عز الدين الحداد،
عز الدين الحداد، فيتو

مع انطلاق العملية البرية الإسرائيلية "عربات جدعون 2" في غزة، يتركز الاهتمام على اسم واحد تصفه تل أبيب بأنه "آخر قائد بارز لحماس في غزة"، وهو عز الدين الحداد، الذي يتولى اليوم قيادة الجناح العسكري للحركة بعد مقتل محمد السنوار.

6 محاولات اغتيال

وفقا لتقارير إعلامية، نجا الحداد من 6 محاولات اغتيال، منها 3 خلال الحرب الحالية.

وبحسب التقارير فإن وحدة إسرائيلية تم إرسالها لاعتقاله في منزل كان يختبئ فيه، لكن لم يتم العثور عليه.

ويُقال إنه يتحرك باستمرار ويثق بعدد قليل جدًا من الأشخاص خارج دائرته الضيقة.

 الحداد ينفي العلم المسبق لـ إيران وحزب الله بهجوم 7 أكتوبر

كما تشير مصادر فلسطينية إلى أن اثنين من أبنائه، اللذين كانا ناشطين في الحركة، استشهدا خلال الحرب.

في مقابلة أجريت معه في يناير 2024، نفى الحداد أن تكون إيران وحزب الله على علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر، لكنه أشار إلى أن ما وصفه "الإخوة في محور المقاومة" كانوا مطلعين على الخطوط العريضة، بينما اقتصر معرفة توقيت الهجوم على دائرة ضيقة لضمان نجاح العملية.

وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التقى أحد الرهائن الإسرائيليين السابقين الحداد 5 مرات خلال فترة احتجازه، وحتى شاركوه السكن في مكان آمن.

المسئول عن جميع الرهائن في غزة

وفي اللقاء الأول في مارس 2024، جلس الحداد بجانب الرهائن وسألهم بالعبرية "كيف حالكم؟"، وأخبرهم أنه المسؤول عن جميع الرهائن في غزة، وعرض عليهم صورا لرهائن آخرين عبر هاتفه الذكي.

في يوليو، وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشورات ساخرة في قطاع غزة بعنوان "الواقع"، تضمنت صورة "المظهر الجديد" لعز الدين الحداد، والذي أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، أن الصورة تعود للحداد، وأنه متواجد في أحد أنفاق خان يونس.

غزة عز الدين الحداد حماس تل أبيب عربات جدعون 2

