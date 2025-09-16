تصعيد جديد، مسيرات الاحتلال تستهدف مدنيين بجسر الشيخ رضوان غربي غزة

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات جراء إطلاق طيران الاحتلال المسير النار تجاه الأهالي في محيط جسر الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية زعمت أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 350 ألف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة، مدعية تواجد 600 ألف آخرين داخل المدينة حتى الآن.

مناورة برية باتجاه قلب مدينة غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" في قطاع غزة، موضحًا أن العملية تشمل التقدم بمناورة برية باتجاه قلب مدينة غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، مؤكدا أن إسرائيل دخلت مرحلة حاسمة من العمليات العسكرية، مضيفا أن اليوم قد يشهد أحداثا مهمة ترتبط بتطورات العملية.

عملية عسكرية بلا هدف سياسي

بدوره، قال رئيس المعارضة يائير لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".

وأضاف لبيد: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا".

وقت الحسم في غزة

من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عما أسماه بدء وقت الحسم في غزة، في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لبدء المرحلة البرية من العمليات العسكرية في المدينة.

