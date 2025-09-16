الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصعيد جديد، مسيرات الاحتلال تستهدف مدنيين بجسر الشيخ رضوان غربي غزة

طيران الاحتلال،فيتو
طيران الاحتلال،فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات جراء إطلاق طيران الاحتلال المسير النار تجاه الأهالي في محيط جسر الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية زعمت أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 350 ألف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة، مدعية تواجد 600 ألف آخرين داخل المدينة حتى الآن.

مناورة برية باتجاه قلب مدينة غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2" في قطاع غزة، موضحًا أن العملية تشمل التقدم بمناورة برية باتجاه قلب مدينة غزة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: إن الجيش بدأ عملية حاسمة في غزة، مؤكدا أن إسرائيل دخلت مرحلة حاسمة من العمليات العسكرية، مضيفا أن اليوم قد يشهد أحداثا مهمة ترتبط بتطورات العملية.

 عملية عسكرية بلا هدف سياسي

بدوره، قال رئيس المعارضة يائير لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".

وأضاف لبيد: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا".

وقت الحسم في غزة

من جانبه، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عما أسماه بدء وقت الحسم في غزة، في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لبدء المرحلة البرية من العمليات العسكرية في المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الشيخ رضوان القناة الـ 12 الإسرائيلية جيش الاحتلال

مواد متعلقة

صحة غزة: ازدحام خانق في طوارئ مستشفيات غزة مع نفاد الأدوية وغياب وحدات الدم

جيش الاحتلال يزعم: هدف العملية العسكرية بمدينة غزة تدمير البنية التحتية لحماس

نتنياهو أمام المحكمة: العملية العسكرية البرية في غزة مرحلة حاسمة

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads