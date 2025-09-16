الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
بعد بدء العملية البرية في غزة، عائلات الرهائن تتجه إلى منزل نتنياهو بالقدس (فيديو)

تظاهرات لعائلات الرهائن
تظاهرات لعائلات الرهائن الإسرائيليين، فيتو

أعلنت "هيئة عائلات الرهائن " في إسرائيل، توجههم إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وسط تقارير تتحدث عن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على مدينة غزة، ودخول الدبابات إلى قلب المدينة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن من بين المشاركين في المسيرة: عيناف تسنجاوكر، والدة المختطف ماتان تسنجاوكر، وأوفير بريسلافسكي، والد المختطف روم بريسلافسكي، وعنات إنجرست، والدة الجندي المختطف ماتان إنجرست.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسئولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".


وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع سلسلة هجمات واسعة النطاق على مبانٍ شمال غرب مدينة غزة، وسط حديث عن فرار عدد كبير من السكان.

ووفق تقارير محلية، سُمعت أصوات نيران مروحيات وقصف مدفعي شمال المدينة.

وبحسب شهود، بدأ الفلسطينيون بالفرار عقب الهجمات، كما أُبلغ عن تحركات دبابات في المنطقة.

وتأتي هذه التقارير في ظل استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلية لمناورة برية للسيطرة على مدينة غزة.

ووفقًا للتقديرات، تستغرق السيطرة العسكرية على مدينة غزة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن "تطهير المنطقة من الأسلحة والبنية التحتية سيستغرق وقتًا أطول"، وفق "يسرائيل هيوم".


وفي الأثناء حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس الفلسطينية من استخدام الرهائن "دروعا" بشرية في الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الإثنين: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".
وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق الجيش عملية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الرهائن والجنود.
 

