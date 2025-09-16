بعد بدء العملية البرية في غزة، عائلات الرهائن تتجه إلى منزل نتنياهو بالقدس (فيديو)

أعلنت "هيئة عائلات الرهائن " في إسرائيل، توجههم إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، وسط تقارير تتحدث عن هجوم إسرائيلي واسع النطاق على مدينة غزة، ودخول الدبابات إلى قلب المدينة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن من بين المشاركين في المسيرة: عيناف تسنجاوكر، والدة المختطف ماتان تسنجاوكر، وأوفير بريسلافسكي، والد المختطف روم بريسلافسكي، وعنات إنجرست، والدة الجندي المختطف ماتان إنجرست.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسئولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مسئولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

אחרי שהודיעו שיעלו לבירה: משפחות חטופים הגיעו בשעה האחרונה אל מחוץ למעון ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/lZ4lWeGRdh — לידור סולטן | Lidor Sultan (@lidorsultan_) September 15, 2025

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".



وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع سلسلة هجمات واسعة النطاق على مبانٍ شمال غرب مدينة غزة، وسط حديث عن فرار عدد كبير من السكان.

ووفق تقارير محلية، سُمعت أصوات نيران مروحيات وقصف مدفعي شمال المدينة.

وبحسب شهود، بدأ الفلسطينيون بالفرار عقب الهجمات، كما أُبلغ عن تحركات دبابات في المنطقة.

وتأتي هذه التقارير في ظل استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلية لمناورة برية للسيطرة على مدينة غزة.

ووفقًا للتقديرات، تستغرق السيطرة العسكرية على مدينة غزة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن "تطهير المنطقة من الأسلحة والبنية التحتية سيستغرق وقتًا أطول"، وفق "يسرائيل هيوم".



وفي الأثناء حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس الفلسطينية من استخدام الرهائن "دروعا" بشرية في الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" الإثنين: "قرأت للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي. آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا".

وأضاف: "هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل. لا تدعوا هذا يحدث، وإلا فإن كل الرهانات قد باءت بالفشل. أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن!".

وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق الجيش عملية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الرهائن والجنود.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.