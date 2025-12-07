الأحد 07 ديسمبر 2025
عصام كامل

بنك كريدي أجريكول يتصدر المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال الأسبوع

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول بالبورصة  خلال الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:  

بنك كريدي أجريكول بقيمة تداول بلغت 132.6 مليار جنيه.

البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 127.7 مليار جنيه. 

سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 75.2 مليار جنيه. 

بنك إتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 71.7 مليار جنيه. 

بنك مصر بقيمة تداول بلغت 46.8 مليار جنيه.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 

ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الخميس آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.918 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 41499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 50748 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 18750 نقطة، فيما هبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4516 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 12646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 16585 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.916 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 41342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 50684 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 18679 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 4520 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12431 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 16540 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4315 نقطة.

